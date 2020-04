NOVOS CASOS Profissional da saúde e mais 3 pessoas testam positivo para Covid-19 Agora, Três Lagoas soma 16 casos confirmados para o novo coronavírus

16 ABR 2020 - 18h:20 Por Tatiane Simon

Subiu para 16 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Três Lagoas. Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (16) pela Secretaria Municipal de Saúde, os quatro casos mais recentes envolvem uma profissional da saúde, de 31 anos, e outras duas mulheres, uma de 29 e outra ed 53 anos. Além de um idoso de 87 anos.

O boletim informa que as três mulheres tiveram contato com pessoas contaminadas e que estão em isolamento domiciliar. Já idoso, ele não possui histórico de viagem e também não teve contato com nenhuma pessoa com a Covid-19.

Agora, Três Lagoas contabiliza 74 casos notificados sendo que 16 deles são positivos. Dois ainda aguardam resultado laboratorial e 56 foram descartados. Além de um óbito registrado nesta quarta-feira (15).

Mato Grosso do Sul tem, até o momento, 131 casos e 5 mortes.