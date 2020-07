ANIVERSÁRIO! Programa 'A Casa é Sua' completa um ano em novo formato Um ano alegrando suas manhãs com informação, entretenimento e bom humor

27 JUL 2020 - 06h:00 Por Beatriz Rodas

Alegria, entretenimento, informação, energia boa, fofoca, dicas e notícias: A Casa é Sua. Na próxima segunda-feira (27), o programa matinal da TVC HD e da Cultura FM completa seu primeiro ano.

O ‘Casa’, como é carinhosamente chamado pelos corredores do Grupo RCN, é o único programa de entretenimento da grade de programação local da TVC Canal 13.1. A produção, carinhosamente, aproveita deste fato para oferecer conteúdo exclusivo e sob medida para a audiência local – o ‘target’, como definimos.

SOBRE O ‘CASA’

Quem nunca aprendeu sobre relações e comportamento com o quadro Segundas Intenções? Ou tirou suas dúvidas às terças, no quadro TerSaúde? Descobriu aquela curiosidade inovadora no Quadro F5, toda quarta-feira?! Ficou boquiaberto com os temas sérios do quadro Explicando Direito? Ou embarcou num universo de fofura e afetividade no Sexta é o Bixo?

Também tem aquela, como diz Fernando Moraes, coordenador artístico do Grupo, “fofoquinha marota”, sempre ao final do programa, no quadro Babados e Boatos. E a volta recente de um dos quadros mais amados do Casa: Sessão Pipoca!

Julho foi um mês de emoções nostálgicas para toda a equipe! Dinho Costa, colunista deste jornal e apresentador do programa, contou:

“Eu desejo que o programa tenha cada vez mais audiência, participações, entrevistas...Porque, afinal, ele é feito para as pessoas, para vocês. É o que o nosso público merece. Me sinto muito lisonjeado de, depois de mais de 20 anos como colunista social, estar à frente de um programa. Desejo tudo de melhor, para o Casa e para quem está com a gente”.