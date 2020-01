TRêS LAGOAS Programa realizará capacitação para habilitar novas famílias Serviço de Acolhimento em Família já acolheu 14 crianças desde a implantação

29 JAN 2020 - 17h:00 Por Da redação

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora já acolheu 14 crianças desde a sua implantação em Três Lagoas em julho de 2017, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), e em 2020 continua intensificando o trabalho no intuito de conquistar mais lares acolhedores para atender às crianças/adolescentes inclusas no Serviço.

Para isso, além de ampliar a divulgação em relação ao trabalho realizado, a equipe do Serviço vem convidar as famílias interessadas a se inscrever para participar de uma capacitação de habilitação, que será ministrada nos dias 28 e 29 de fevereiro na sede do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Três Lagoas/MS.

PIONEIRO

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Três Lagoas é o primeiro do Estado de Mato Grosso do Sul a ter uma sede própria, com estrutura completa para executar o processo de habilitação das famílias pretendentes e inserção dos assistidos dentro de um lar provisório, ou seja, uma Família Acolhedora.

“Graças a essa estrutura, com o trabalho de nossa equipe e o apoio da Secretária de Assistência Social Vera Helena Arsioli Pinho e nosso diretor Luis Fernando Tondeli Fochi, é possível atender essas crianças e permitir que as mesmas tenham um convívio familiar e comunitário, muito importante para a formação enquanto cidadão”. Comentou a coordenadora do Serviço, a pedagoga Flávia de Oliveira Silva Amorim”.

Até o momento, já foram atendidas 14 crianças, sendo que 3 foi no primeiro ano de existência do Programa em Três Lagoas, no caso, 2017; 07 em 2018 e 04 no ano passado.

Essas crianças/adolescente tiveram a oportunidade de conviver dentro de um lar, afetuoso, harmonioso e acolhedor, graças todo o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e em conjunto com a forte relação de confiança da equipe técnica do Serviço em Família Acolhedora e sem dúvida das famílias que oportunizaram em desmitificar olhar para as necessidades das crianças/adolescentes em se doar de forma humanizada ao acolhimento familiar.

“Precisamos de mais famílias que entendam e estejam dispostas a se capacitar para conseguir dar o atendimento ideal a essas crianças/adolescentes, e não somente um teto, mas sim, afeto e carinho que pode ser um divisor de águas na formação do caráter delas”, comentou Flávia.

COMO PARTICIPAR

Para participar da capacitação e habilitação no Serviço, a família interessada deve entrar em contato com a equipe através dos números (67) 3929-1454 e (67) 99286-0561, ou ir até a sede do serviço que fica localizada à Rua Zuleide Perez Tabox, nº 97 – Centro, bem como se cadastra pelo www.treslagoas.ms.gov.br/familiaacolhedora.

Inclusive, na Página Oficial do Serviço há detalhes importantes para que as famílias interessadas conheçam e se inteirem sobre como funciona, o que é e quem pode participar.