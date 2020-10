EM TRêS DIAS Programação de Finados em Três Lagoas prevê seis missas no cemitério municipal Missas serão distribuídas em três dias, sendo entre 31 de outubro e 2 de novembro, para evitar aglomerações

26 OUT 2020 - 13h:30 Por Kelly Martins

As cinco paróquias de Três Lagoas vão celebrar seis missas, no Cemitério Municipal Santo Antônio, em homenagem ao Dia de Finados. As missas serão distribuídas entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro para evitar aglomerações por conta da pandemia da Covi-19. De acordo com as paróquias, as homenagens serão realizadas em dois períodos, sendo uma pela manhã, às 6h, e, a outra, no período da tarde, às 16h. O intuito é oferecer opções de horários para que os fiéis possam participar.

Medidas sanitárias

Durante toda a celebração é necessário a utilização de máscara e manter o distanciamento social, de acordo com o decreto Diocesano e normas da Vigilância Sanitária. “Estamos em um período em que nos é solicitado cautela com aglomerações, cuidado e zelo pelo próximo em decorrência da pandemia. Diante deste cenário, os padres da cidade se organizaram para que os fiéis possam escolher a melhor data e horário para participar da Santa Missa de forma segura”, diz Dom Luiz Gonçalves Knupp, bispo da Diocese de Três Lagoas. No ano passado, mais de 30 mil pessoas foram ao cemitério durante o período de Finados.

Participações online

Quem não puder participar presencialmente, poderá acompanhar as missas de forma virtual. Todas serão transmitidas ao vivo pela página do Facebook da paróquia que estará responsável pela celebração.

Cronograma das missas:

Dia 31/10 (sábado)

6h – Paróquia Santa Rita de Cássia (transmissão ao vivo https://www.facebook.com/santarita3l/)

16h – Paróquia Nossa Senhora Aparecida (transmissão ao vivo https://www.facebook.com/pnsatl/)

Dia 1º/11 (domingo)

6h – Paróquia São Francisco de Assis (transmissão ao vivo https://www.facebook.com/psfranciscodeassistl)

16h – Paróquia Santa Luzia (transmissão ao vivo https://www.facebook.com/ParoquiaSantaLuziaTL/)

Dia 2/11 (segunda-feira)

6h – Dom Luiz Knupp (transmissão ao vivo https://www.facebook.com/diocese3lagoas)

16h – Paróquia Santo Antônio (transmissão ao vivo https://www.facebook.com/catedralSCJd3L/)