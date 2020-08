MEDIDA CORONAVÍRUS Proibidos de irem às igrejas, idosos em Três Lagoas reclamam e tentam manter a fé Decreto proíbe entrada de pessoas acima de 60 anos por conta da Covid-19

31 AGO 2020 - 14h:35 Por Kelly Martins

Em um momento tão delicado, de crises e incertezas, a fé tem sido um aliado importante para a saúde do corpo e da mente. Os idosos, grupo de risco da Covid-19, estão há quase seis meses proibidos de irem às igrejas, em Três Lagoas. Eles reclamam e contam que estão tentando manter a fé viva em meio à pandemia do coronavírus.

A proibição ocorre desde o mês de março por conta de um decreto municipal. Ele determina que as pessoas acima de 60 anos estão proibidas de frequentar templos religiosos, assim como academias e shopping. Na cidade, a maioria dos pacientes que morreram é idoso e, por isso, há uma preocupação maior com esse grupo.

“Está bem difícil para nós não irmos às igrejas. Assistir de casa não é a mesma coisa. Já estamos isolados e é muito ruim não ter contato com ninguém”, declarou Idegracia Gonzalez, de 74 anos.

O pastor Anderson Baldo, da Igreja Evangélica El Shaddai, destaca que é importante para os idosos o convívio com os demais grupos. Pontua ainda que as igrejas adotaram todas as medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus. O bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Knupp, observa que, para muitos idosos, ir à missa, por exemplo, era algo primordial. Uma forma de manutenção da fé e de se sentir inserido na sociedade.

Confira a reportagem abaixo: