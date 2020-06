TRêS LAGOAS Projeto aprovado pela Câmara vai garantir análise de testes de Covid na UFMS Prefeitura e UFMS firmam convênio para garantir agilidade em resultado de exames

30 JUN 2020 - 15h:12 Por Ana Cristina Santos

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou, por unanimidade e em regime de urgência, o projeto de lei que autoriza a prefeitura a firmar convênio, no valor de R$ 128, com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), para adequações na estrutura de laboratórios para análise de exames do novo Coronavírus.

A intenção é que os exames coletados em Três Lagoas possam ser analisados no município, aumentando a capacidade de testagem e a rapidez nos resultados.

De acordo com o vereador Antônio Empenke Junior, o Tonhão (MDB), o campus de Três Lagoas conseguiu cerca de R$ 1 milhão junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), para desenvolver análise dos testes, e caberá ao município entrar com uma contrapartida para adequações no prédio para que o trabalho seja feita com rapidez e alta tecnologia.

Atualmente, os testes coletados em Três Lagoas são encaminhados para o Laboratório Central (Lacen), em Campo Grande, que acumula toda demanda do Estado.

Ainda durante a sessão, os vereadores Luiz Akira (PSDB), e Antônio Rialino (MDB), também destacaram a importância da aprovação do projeto.