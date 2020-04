HOSPITAL AUXILIADORA Projeto aproxima pacientes internados da família por meio de chamada de vídeo Ação proporciona mais humanização para os pacientes em isolamento com Covid-19

20 ABR 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Diante o isolamento e protocolos impostos aos pacientes internados com Covid-19 - doença provocada pelo novo coronavírus - o setor de psicossocial do Hospital Auxiliadora iniciou, recentemente, um projeto inovador para amenizar a saudade desses pacientes, que não podem receber visitas.

Através de um tablet, fruto de doação do Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de Mato Grosso do Sul, é possível aproximar as vítimas de seus familiares por meio de chamadas de vídeos.

De acordo com a coordenadora do psicossocial do Hospital, Jaqueline Rovari, esse novo métodos irá proporcionar mais aproximação entre os familiares e o paciente. “Às vezes cria uma angústia na família e na pessoa que está internada, é uma interação também com o profissional de saúde que poderá dar detalhes sobre o quadro clínico do paciente. Já estamos utilizando esse novo recurso e já apresenta bons resultados”, explicou.

A ação proporciona mais humanização para os pacientes em isolamento com diagnóstico de Covid-19.