GELADOTECA Projeto transforma geladeiras em bibliotecas públicas para crianças Ação é realizada pelo Rotary Clube Cidade das Águas, em Três Lagoas

12 JUN 2020 - 12h:00 Por Kelly Martins

Um incentivo à leitura. Revistas, gibis, livros. Vale tudo para alimentar o conhecimento. Esse é o projeto “Geladoteca”, que tem levado a literatura de maneira diferente às crianças carentes, em Três Lagoas. A iniciativa consiste em geladeiras doadas pela população que são transformadas em bibliotecas. Uma delas está na Clínica da Criança, no Bairro JK.

Enquanto as famílias aguardam pelo atendimento, as crianças podem aproveitar para uma boa leitura. O projeto é desenvolvido pelo Rotary Clube Cidade das Águas, que já entregou três Geladotecas para a população. Tanto as geladeiras como os livros são doados. Quem quiser doar e participar da ação deve entrar em contato com o Rotary até mesmo pelas redes sociais.

Confira a reportagem abaixo: