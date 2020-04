CADA PESSOA IMPORTA Projeto oferece terapia virtual de graça para quem está sofrendo com isolamento Psicólogos e nutricionistas de Três Lagoas, SP e BA dão atendimento online para brasileiros espalhados em todo o mundo

16 ABR 2020 - 10h:32 Por Tatiane Simon

Em tempos de distanciamento social e contato só se for virtual, muitas pessoas estão se sentindo sós, mais deprimidas. Ficar em casa tem sido tarefa difícil para quem era acostumado com a rotina do vai e vem. Por isso um grupo de psicólogos e nutricionista daqui de Três Lagoas decidiu fundar o programa "Cada Pessoa Importa". Na internet, eles dão atendimento de graça para brasileiros de todo o mundo. É o que explica o idealizador do projeto, Diego Molina. “São 13 psicólogos ao todo, contando com os daqui de Três Lagoas, mais outros de São Ppaulo e da Bahia. Além de duas nutricionistas, uma portuguesa e uma três-lagoense. O objetivo é um só: dar suporte emocional nessa fase tão difícil”, explica.

O trabalho é voluntário e atende, atualmente, brasileiros que moram no nosso país e também quem reside nos estados unidos, Itália, Inglaterra e Portugal. Fora do seu país de origem, os brasileiros têm que lidar com as incertezas, com o medo da pandemia e com a dor da saudade de casa. “A quarentena para quem mora sozinho está sendo mais dura do que para aqueles que moram com outras pessoas. Por isso, o projeto é tão importante na saúde mental desses brasileiros. Nós sabemos que todos devemos fazer a nossa parte, individualmente, para colaborar com o coletivo. Mas de que forma, posso ser ajudado? O projeto tem essa finalidade. Cria contato com essas pessoas a fim de que elas conversem com profissionais. Nós temos a visão técnica e podemos esclarecer dúvidas, fazer orientações e ajuda-los nessa fase tão difícil”, conta.

O projeto é aberto à comunidade. Para se inscrever é preciso acessar o Instagram @cadapessoaimporta e clicar no link que aparece no perfil. É tudo de graça e seguro.

