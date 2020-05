TRêS LAGOAS Projeto para instalação de indústria aguarda aprovação da Câmara Empresa pretende investir R$ 10 milhões e gerar 100 empregos diretos

26 MAI 2020 - 14h:54 Por Ana Cristina Santos

A empresa Transcofer que pretende investir cerca de R$ 10 milhões na instalação de uma fábrica de telhas metálicas a partir de folhas de aço, no Distrito Industrial de Três Lagoas, aguarda aprovação de projeto pela Câmara de Vereadores para iniciar as obras a partir do segundo semestre deste ano. A empresa pretende gerar 100 empregos diretos.

A empresa recebeu em comodato da Prefeitura de Três Lagoas, em 2016, uma área no Distrito Industrial 2. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Município, José Aparecido de Moraes, como o momento político econômico do país não era dos melhores, a empresa encaminhou um requerimento a prefeitura, informando dos problemas enfrentados naquela ocasião e solicitando para iniciar as obras a partir de março de 2019.

Ainda segundo o secretário, em fevereiro de 2019, novamente em razão das eleições presidenciais, e por não saber como ficaria o cenário nacional, novamente solicitou para iniciar as obras a partir do segundo semestre deste ano de 2020.

“Recebemos o documento e fizemos o levantamento da área que ainda está disponível no Distrito e foi feito um parecer da prefeitura e encaminhado à Câmara para apreciação e possível aprovação”, explicou o secretário.

O projeto está em análise da Comissão de Indústria e Comércio.