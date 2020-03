TRêS LAGOAS Projeto prevê construção de shopping popular em área da NOB Atualmente, o shopping popular funciona em um prédio em frente a Lagoa Maior

11 MAR 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

O shopping popular de Três Lagoas poderá ganhar um novo espaço. Atualmente, o empreendimento funciona em um prédio em frente a Lagoa Maior, onde há muitos anos abrigou o antigo mercado municipal.

Desde 2011, o local passou a abrigar os vendedores ambulantes, que ficavam em boxes na avenida Rosário Congro, mas por determinação da Justiça, tiveram que sair da via pública.

Apesar de estarem em frente de um dos principais cartões postais da cidade, a mudança de local, no entanto, não agradou os vendedores, que reclamam da queda no movimento de pessoas no camelódromo.

Atendendo reivindicação dos comerciantes, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), esteve em Brasília nesta semana, conversando com o deputado federal, Vander Loubet (PT-MS), tentando viabilizar recursos para a construção de um novo prédio para abrigar o shopping popular.

O espaço destinado aos comerciantes deverá ser em uma área na antiga Noroeste do Brasil (NOB), nas proximidades de onde está em construção a Central de Comercialização da Agricultura Familiar, e também onde ficará o barracão da feira livre.