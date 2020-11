FOCO Projeto Verão 2020: ainda dá tempo de chegar com o corpo que mais deseja? De acordo com educador físico, Aguinaldo Oliveira, é possível conquistar resultados em 60 dias ‘desde que tenha muita disciplina’

2 NOV 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

A dois meses do Verão e, pode nem parecer, mas 2021 está bem aí! A estação mais quente e que encerra o ano inicia no dia 21 de dezembro. Hoje já é 31 de outubro e são menos de 60 dias para “correr atrás do prejuízo”. Mas será que ainda dá tempo de tirar do papel a promessa de ano novo: iniciar uma atividade física e melhorar a alimentação?

A resposta vem do educador físico Aguinaldo Oliveira. “Com a prática de uma atividade física, seja qual for e quando for, o resultado vem. O que depende é o seu objetivo final. Talvez, em menos de dois meses, não dá para chegar como mais deseja. Mas, certamente, estará em uma ‘versão’ melhor do que hoje”, explica.

Segundo o personal trainer, muitas pessoas iniciam com esse foco, no entanto, a pandemia do novo coronavírus, acabou afastando os moradores das academias e desestimulando-os de retornar mesmo após a liberação do retorno dessas atividades. “Por um período as academias ficaram fechadas, porém, muitos clientes continuaram evitando o local por medo do vírus. O que as pessoas precisam entender é que não é necessário esperar o ano começar para iniciar uma atividade física. Toda hora é hora! O importante é dar o primeiro passo”. O profissional ainda acrescenta que “emagrecimento é um processo e não tem fórmula mágica.

Precisa ter disciplina, foco e motivação todos os dias”, conclui.