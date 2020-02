TANQUE CHEIO Promoção dá gasolina pelo Facebook Internautas que seguem a fanpage da TVC - HD e da Cultura FM Três Lagoas poderão concorrer 40 litros de combustível

8 FEV 2020 - 12h:36 Por Valdecir Cremon

Internautas que seguem a fanpage da TVC - HD e da Cultura FM Três Lagoas (@CultruvaTVC) no Facebook poderão concorrer em uma promoção que dará 40 litros de combustível como prêmio. A disputa pelo prêmio começa nesta segunda-feira (10) com a postagem do anúncio da promoção. Internautas podem participar quantas vezes quiserem da promoção “Tanque Cheio”, realizada uma vez por ano desde 2017.

As regras serão publicadas em forma de regulamento na fanpage no portal JPNews (jpnews.com.br). Para concorrer, o internauta tem apenas que curtir, compartilhar e marcar amigos na postagem do anúncio.

A promoção será exclusiva para donos de carros de passeio, que poderão escolher entre gasolina e etanol, no posto Paraty da avenida Filinto Müller. O abastecimento tem validade única.

A Coordenação Artística do Grupo RCN de Comunicação prevê que a promoção dure por pelo menos seis meses. “A partir deste sorteio do dia 28 de fevereiro teremos mais cinco sorteios. Ou seja, o internauta terá seis chances de ganhar os 40 litros de combustível - uma boa ajuda para economizar com os gastos de transporte, que pesam bastante no orçamento da maioria das pessoas”, comentou.

Também segundo Fernando Moraes, ouvintes e telespectadores das emissoras podem marcar amigos e compartilhar. “Sempre há mais chances porque o sorteio será automatizado por meio do Facebook. E há um princípio lógico muito importante que é o da maior participação. Quem participa mais tem mais chances de ganhar”, disse.

“Queremos bastante gente participando”, ressaltou Fernando.