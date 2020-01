NATAL PREMIADO Promoção de Natal do Grupo RCN vai sortear prêmios para 10 pessoas Ação faz parte do Catálogo de Ideias e Negócios do Grupo RCN de Comunicação em parceria com o comércio local

5 JAN 2020 - 11h:00 Por Steffany Pincela

Sorteio será no dia 10 de janeiro, ao vivo, no telejornal “TVC Agora” da TVC HD - canal 13.1 e da rádio Cultura FM 106,5 MHz - Danielle Leduc/JPNEWS Falta menos de uma semana para o sorteio da promoção “Natal Premiado”, realizada pelo Grupo RCN de Comunicação e o comércio de Três Lagoas. A promoção iniciada em 7 de novembro vai sortear um notebook, um tablet, um ar-condicionado, uma cama modelo king size, um telefone celular, uma bicicleta, uma poltrona “do papai”, uma TV de LED, três meses grátis de academia e um salário mínimo de R$ 1.039. A ação faz parte do “Catálogo de Ideias e Negócios” do Grupo RCN, que é composto por seis promoções realizadas durante o ano. Para participar, o consumidor precisa ir a uma das lojas parceiras da promoção, fazer compras, preencher o cupom e depositar em urnas instaladas em todas as empresas participantes. O sorteio será realizado no dia 10 de janeiro, ao vivo, no telejornal “TVC Agora” da TVC HD – Canal 13.1 e pela rádio Cultura FM 106,5 MHz, a partir das 11h. EMPRESAS PARCEIRAS

Salvianos Restaurante, Espaço Três Lagoas, Foco Serviços, Aloizio Motos, Discautol, Gigante Do Brás, Posto Parati, Adilson Auto Peças, Lojas Central, Zig Zag Aviamentos, Gigantão 20 e Ótica Especializada.

