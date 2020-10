TODA SEXTA Promoção do Grupo RCN ‘Duzentão na Mão’ já premiou quatro três-lagoenses Sorteios ocorrem às sextas nos principais programas dos canais Band 93.3 FM, da Cultura FM 106.5 e da TVC HD Canal 13.1

12 OUT 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Quatro moradores de Três Lagoas foram os mais sortudos das últimas semanas. Isso, porque, cada um deles ganhou R$ 200 após participarem de uma disputadíssima promoção do Grupo RCN de Comunicação: “Duzentão na Mão”.

SORTUDOS

Willian Martins foi sorteado no programa Toca Tudo, na Band FM. O programa Manhã Show, da mesma emissora, sorteou a Yasmin dos Santos. Pela Cultura/TVC, os sortudos foram Luciene de Souza, no Pulseira de Prata e Rosana Rodrigues no programa RCN Notícias.

COMO PARTICIPAR?

Para concorrer basta ser ouvinte ou telespectador dos canais do Grupo RCN e mandar #Duzentão para o WhatsApp (67) 3509 7500 e seguir as instruções que aparecerão logo em seguida. O sistema é automático e confirma o cadastro. O candidato receberá um link e precisa acessá-lo para validar a participação. Os sorteios serão feitos todas as sextas, durante a programação da Band 93.3 FM, da Cultura FM 106.5 e da TVC HD Canal 13.1. Os sorteios ocorrem nos principais programas dos canais.