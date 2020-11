CORES Promoção do Grupo RCN vai pintar a casa de sorteado Serão sorteadas 3 pinturas externas de imóvel com um churrasco para comemorar

22 NOV 2020 - 15h:00 Por Redação

O Grupo RCN de Comunicação está lançando a promoção “Casa das Cores, Pinta a Minha Casa!”, que vai animar o final de ano dos ouvintes e telespectadores dos veículos do Grupo. Serão sorteadas três pinturas externas de residência com um churrasco para comemorar.

A parceria com a Casa das Cores vai garantir uma mudança completa na aparência da residência dos sorteados. “Mudar para melhor o ambiente onde mora é um presente e tanto, principalmente num período como este que estamos atra-vessando”, avalia Estevão Congro, diretor executivo do Grupo RCN de Comunicação. Segundo ele, a intenção é animar o início do ano que vem com uma promoção dinâmica, interativa e com prêmios voltados para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e das famílias.

Os interessados em participar só precisam enviar a hashtag, #CasaDasCoresPintaMinhaCasa, para o WhatsApp 67 3509 7500 (é número fixo que funciona como aplicativo) e preencher um formulário automático que será enviado em seguida.

Os sorteios serão realizados nos dias 21 de janeiro, 24 de fevereiro e 31 de março, ao vivo pela TVC HD, transmitido também pelas redes sociais do Grupo RCN. Serão sorteadas pinturas externas de três residências com até 150 metros quadrados cada uma com um churrasco no final de cada obas.