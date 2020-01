NOTA SOBRE NOTA Promoção ‘O Cofre’ tem nova edição e vai premiar telespectadores em dinheiro Terceira edição da promoção volta com R$ 500, acumulando R$ 20 por dia, até os quatro dígitos serem descobertos

18 JAN 2020 - 15h:00 Por Steffany Pincela

Após premiar dois moradores de Três Lagoas, a promoção “O Cofre”, volta nesta segunda-feira (20) e vai premiar telespectadores da TVC HD – Canal 13.1 e ouvintes da rádio Cultura FM 106.5 MHz em dinheiro. O valor inicial é de R$ 500. “O Cofre” foi lançado em junho no programa policial “Pulseira de Prata”, com R$ 1 mil, acumulando R$ 20 por dia enquanto ninguém acerta a senha que abre o cofre. Assim, não há data fixada para encerramento da promoção. A segunda edição, que teve início em setembro de 2019, começou no valor de R$ 500.

Na primeira edição, o metalúrgico desempregado Paulo Santos, de 33 anos, foi o ganhador de R$ 2.480 da promoção. Já na segunda edição, a autônoma Michelle Marques, de 42 anos, foi a ganhadora de R$ 2.080. Ambos receberam o prêmio ao vivo, durante o programa “Pulseira de Prata”.

Michelle disse que vai usar o dinheiro para “pagar as contas do início do ano, como IPTU, IPVA e cartão de crédito”. Ela ainda afirmou ter ficado surpresa em ter ganhado a promoção. Michelle acertou as quatro dezenas da senha de um cofre usado no programa. A senha era 1420, sugerida por ela entre mais de 80 mil palpites do público.

As outras nove sugestões, após a revelação de três dígitos da senha (142), foram de: Francisco José (1421), Regina Nascimento (1422), Cibele Guedes (1423), Eduardo Rocha (1424), Nykolas Pablo (1425), Cláudia Galvão Alves Santana (1426), Vanessa Oliveira (1427), Danielle Magalhães (1428) e Roseli Caetano de Souza (1429), além de Michele.

Para o coordenador artístico do Grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes, a promoção é uma forma de presentear os ouvintes, telespectadores e internautas que acompanham as programações do Grupo RCN. “O cofre é uma promoção de sucesso que superou as nossas expetativas. Tivemos diversas participações em duas edições, e estamos bem empolgados com esta terceira edição. É uma forma de agradecer àqueles que acompanham o nosso trabalho ”, afirmou.

Para participar, telespectadores, ouvintes e internautas devem acessar as fanpages culturatvc e jpnews no Facebook, curtir e comentar a live do programa “Pulseira de Prata”, com envio de mensagem com o nome completo e o palpite de senha de quatro números.

A seleção de participantes é feita diariamente durante o programa, de segunda a sexta-feira, às 12h15, pelo apresentador Juninho Play.