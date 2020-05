EFEITO COVID-19 Promotor diz que morador não pode fazer de sua casa um local de festa Moisés Casarotto explicou que não está proibido os moradores da própria casa se reunirem

20 MAI 2020 - 15h:47 Por Ana Cristina Santos

Em entrevista ao Jornal RCN Notícias da TVC e rádio Cultura FM, o promotor de Justiça, Moisés Casarotto, explicou sobre o decreto municipal que definiu o limite de pessoas em locais públicos e privados, a fim de evitar aglomerações.

Segundo o promotor, o que está proibido são festinhas, aglomerações em residências. Em uma casa que moram mais seis pessoas, por exemplo, elas não estão proibidas de se reunirem. “Não queremos limitar ninguém de sua essencialidade, o que não pode é a pessoa fazer de sua casa um local de festa. Se as casas de festas estão proibidas de funcionar, uma casa particular também não pode. Não estamos restringindo as pessoas de terem acesso as casas, estamos proibindo festas, os exageros”, destacou.

Questionado se o poder público teria poder para isso, disse que pode até haver questionamentos, mas é uma questão de saúde pública para evitar mais casos de pessoas infectadas com a Covid-19, principalmente por não haver leitos o suficiente para atender grande demanda de pacientes.

Veja a entrevista na integra