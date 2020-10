ELEIÇÕES 2020 Propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa amanhã Propaganda eleitoral no rádio e na televisão terá 10 minutos de duração

8 OUT 2020 - 15h:31 Por Ana Cristina Santos

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa nesta sexta-feira (9), e vai até 12 de novembro.

O primeiro turno das eleições será dia 15 de novembro e o segundo, onde houver, em 29 de novembro.

A propaganda para prefeito na rádio e TV será das 7h às 7h10, de segunda a sábado, e das 12h às 12h10. Na rádio, das 13h às 13h10, e na TV das 20h30 às 20h 40. ( horário de Brasília).

Em Três Lagoas, quem abre a propaganda no rádio e TV é o candidato Ângelo Guerreiro (PSDB). O segundo a apresentar as propostas será o candidato do Avante, Divino Lajes, depois Renée Venâncio, do PL, seguido por Sebastião Neto, do Solidariedade, na sequência será o pré-candidato do PL, Ênio de Souza, e por último Fabrício Venturoli,do PROS.