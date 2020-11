TRêS LAGOAS Propaganda no rádio e TV termina nesta quinta-feira Candidatos têm até sábado para fazer campanha e convencer eleitores indecisos

9 NOV 2020 - 17h:33 Por Ana Cristina Santos

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que começou dia 9 de outubro, termina nesta quinta-feira (12 ). Também será o último dia para realização de reuniões públicas como comícios e utilização de aparelhos de sonorização fixa.

Os eleitores têm mais três dias para ouvir as propostas dos candidatos e, no domingo (15), decidir quais serão os representantes na No Legislativo e Executivo.

Sábado (14), será o último dia, até as 22h, para distribuição de material impresso, promoção de carreata, caminhada e passeata, podendo utilizar carro de som.