BRASILÂNDIA Proprietário de sítio é autuado por exploração de madeira ilegal O infrator tem 68 anos, foi autuado e irá responder judicialmente pelo crime ambiental

27 AGO 2020 - 14h:08 Por Da redação

Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas receberam denúncias de exploração de madeira ilegalmente no município de Brasilândia, em um sítio localizado a 8 km da cidade, nas proximidades do assentamento João André. A equipe foi ao local na útlimoa quarta-feira (26) e localizou a área de exploração denunciada.

No sítio havia diversas árvores de grande derrubadas recentemente das espécies angico e faveiro e as toras de madeira retiradas estavam sendo transformadas em estacas para cerca. Entre toras e estacas foram apreendidos 14,52 m³ de madeira explorada ilegalmente.

O proprietário do sítio não possuía a licença ambiental para a exploração da madeira. O infrator de 68 anos, residente no sítio, responderá pelo crime ambiental de exploração ilegal de madeira, com pena de seis meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 4.356,00 pelas infrações.