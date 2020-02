SEXTA É O BICHO Protetoras vendem rifas para tratar cães abandonados Ação é para angariar fundos para tratamentos de cães e gatos

14 FEV 2020 - 11h:54 Por Steffany Pincela

Para ajudar cães e gatos abandonados e que foram resgatados das ruas, o grupo “Protetoras Três Lagoas” está promovendo, uma “rifa solidária”. A diretora do grupo, Rosilene Miole, participou do programa “A Casa é Sua” desta sexta-feira (14), no quadro “Sexta é o Bicho” , e explicou que a ação é para angariar fundos para tratamentos de cães e gatos que estão doentes, como também para a castração dos animais.

Confira: