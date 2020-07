SAIBA COMO ProUni abre inscrições hoje e Três Lagoas oferta 45 bolsas de estudo Vagas são para cursos de ensino superior em 28 cursos de 5 instituições privadas

14 JUL 2020 - 11h:00 Por Tatiane Simon

As inscrições para concorrer a uma bolsa integral ou parcial em uma faculdade privada através do Programa Universidade para Todos (ProUni) já podem ser feitas. O prazo segue até o dia 17 de julho e podem participar quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. Para Três Lagoas, a oferta é para 28 cursos em cinco instituições particulares de ensino superior. Juntas, elas oferecem 45 bolsas de estudos nas modalidades presencial e a distância com desconto integral e parcial.

Ao todo, serão ofertadas, para o segundo semestre deste ano, 167.789 bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior. O estudante pode pesquisar as bolsas ofertadas por curso, instituição ou município através do site do ProUni, que é o http://prouniportal.mec.gov.br.

LISTA

Para Três Lagoas, as instituições oferecem bolsas integrais e parciais para os cursos de:

Administração; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Comunicação Social - Publicidade e Propaganda; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Ambiental e Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia Química; Engenharia de Computação; Estética e Cosmética; Farmácia; Gestão Financeira; Gestão da Produção Industrial; Gestão de Recursos Humanos; Hotelaria; Investigação Forense e Perícia Criminal; Logística; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; Pedagogia; Produção Sucroalcooleira; Psicologia e Serviço Social.

PROGRAMA

O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. Em contrapartida, o programa oferece isenção de tributos às instituições que aderem ao programa.

Os estudantes que forem selecionados podem pleitear ainda Bolsa Permanência, para ajudar nos custos dos estudos, e podem também usar o Fundo de Financiamento Estudantil para financiar parte da mensalidade não coberta pela bolsa do programa.