RESULTADO PSDB elege maioria na Costa Leste Doze cidades de Mato Grosso do Sul fazem parte da região

21 NOV 2020 - 10h:30 Por Ana Cristina Santos

O PSDB que governa Mato Grosso do Sul elegeu a maioria dos prefeitos na região da Costa Leste do Estado. Em Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB) foi reeleito com 33.331 votos. Em Selvíria, Fernando José Barbosa dos Santos (PSDB), foi reeleito chefe do Executivo. Ele teve 3.558 votos. O PSDB elegeu ainda João Carlos Krug prefeito de Chapadão do Sul, com 10.781 votos, e Edson Stefano Takazono, prefeito de Anaurilândia, com 2.423 votos. Em Cassilândia Jair Boni, do PSDB, foi eleito com 4.696 votos.

Ainda na Costa Leste o MDB elegeu, Akira Otsubo, prefeito de Bataguassu, com 6.691 votos. Em Brasilândia o médico Antônio de Pádua foi reeleito com 3.936 votos. O Podemos elegeu Lúcio Roberto Calixto Costa, prefeito de Santa Rita do Pardo, com 2.569 votos, e José Natan, em Aparecida do Taboado , com 3.422 votos. Maycol Henrique Queiroz de Andrade foi eleito prefeito de Paranaíba, pelo PDT, com 7.674 votos. Em Água Clara, Gerolina Silva Alves, do PSD, foi eleita com 3.605 votos.

Em Inocência, foi eleito Toninho da Cofapi (DEM), com 2.237 votos.