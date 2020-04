DENTRO DE CASA Psicóloga dá dicas sobre rotina de home office durante isolamento social Definir horários de trabalho e pausas de descansos são estratégias neste caso

3 ABR 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

Uma das principais medidas de contenção ao avanço do novo coronavírus foi o fechamento, temporário, de estabelecimentos comerciais e empresariais de Três Lagoas. Por outro lado, o trabalho não pode ser interrompido e, para isso, muitos três-lagoenses estão trabalhando em regime home office. O modelo exige concentração e disciplina, afinal, o ambiente de descanso é o mesmo de trabalho.

A psicóloga de Três Lagoas, Emily Parmesan, foi consultada pelo JPNews sobre quais atitudes podemos tomar para facilitar o cotidiano na quarentena, momento em que a rotina profissional foi alterada com a implantação do teletrabalho e os estudantes passaram a ter estudos dirigidos utilizando tecnologias ao invés de aulas presenciais.

Segundo a psicóloga, é importante estabelecer uma nova rotina com horários de trabalho e lazer bem definidos. “Separar tempos específicos para as atividades de lazer, sejam as redes sociais ou de notícias mesmo, e tempos específicos para as ferramentas exclusivas de trabalho. Não dá para ficar acessando uma e outra coisa o tempo todo, acho que a gente precisa ter foco e determinar tempos específicos para cada uma dessas ferramentas, porque todas elas têm um lugar”, afirma.

Para as pessoas que estão encontrando dificuldades em se concentrar, Emily sugere intervalos eventuais entre as tarefas. “Fazer pequenos intervalos na jornada de trabalho e de estudos também é importante se a pessoa tiver alguma dificuldade de concentração”.

Ela alerta que a organização das atividades diárias é essencial, para que não se tente fazer muito em apenas um dia, pois isso pode gerar frustração.