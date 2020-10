'FELICIDADE FABRICADA' Psicólogo explica por que os casais necessitam expor a felicidade nas redes sociais Especialista afirma que seres humanos vivem a incansável busca pela felicidade

19 OUT 2020 - 16h:40 Por Tatiane Simon

O término do casamento dos famosos Gusttavo Lima e Andressa Suita gerou muitas polêmicas nas redes sociais. O burburinho ganhou força por vários motivos: no início porque os fãs não acreditavam como aquele casalzão poderia romper. Depois vieram as satisfações que os artistas começaram a dar nas redes sociais.

Afinal, nós tentamos o tempo todo provar para os nossos seguidores que somos felizes? Nas redes sociais, “fabricamos” uma felicidade e uma vida cheia de realizações e sem problemas em casa e nem em nossos relacionamentos?

O assunto foi tema da discussão da entrevista desta segunda-feira (19) no programa A Casa É sua, com o psicólogo Diego Molina.