TER SAúDE Psicólogo fala sobre felicidade e bem-estar na visão da psicologia positiva Psicologia positiva busca estudar os aspectos positivos do ser humano

28 JAN 2020 - 11h:17 Por Steffany Pincela

Você sabe o que é felicidade? E como encontrá-la? Para falar sobre o assunto, o programa “A Casa é Sua” recebeu no quadro “Ter Saúde” desta terça-feira (28), o psicólogo Diego Molina. Ele explica sobre a Psicologia Positiva, que é uma teoria que busca estudar os aspectos positivos do ser humano com o objetivo de tornar a vida das pessoas mais gratificante e prevenir doenças bem como promover a saúde.

Confira: