CONSCIENTIZAR Psicopedagoga fala sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo Mães podem estimular seus filhos autistas com atividades em casa

2 ABR 2020 - 11h:00 Por Redação

A psicopedagoga, Adrina Alves de Matos fala em entrevista no RCN Notícias sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data é comemorada, nesta quinta-feira (2), com o objetivo de ajudar a conscientizar a população sobre o Autismo.

De acordo com Adriana, apesar de não ter a tradicional caminha no Centro de Três Lagoas, as pessoas podem usar uma roupa azul durante o dia de hoje, para lembra e ajudar a conscientização do autismo.

Adriana também lembra que o estimulo no autista deve ser constante e não deve parar. E mesmo com o resguardo, devido ao Covid-19, as mães podem fazer algumas atividades em casa. Confira algumas dicas de atividades no link.

Confira entrevista