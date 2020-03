ELEIÇÕES 2020 PSL lança comandante da PM pré-candidato a prefeito Lançamento da pré-candidatura será neste sábado em Três Lagoas

4 MAR 2020 - 14h:20 Por Ana Cristina Santos

O novo diretório do PSL de Três Lagoas será empossado neste sábado (7), às 15 h, em local ainda a ser definido.

Na ocasião, haverá o lançamento da pré-candidatura do comandante da Polícia Militar de Três Lagoas, tenente- coronel, Ênio de Souza.

O evento terá a presença da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS).

Ênio de Souza está à frente do comando do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas desde abril de 2018.

O novo presidente do PSL de Três Lagoas será o empresário, Márcio Hirade. Ele adiantou que, o partido decidiu lançar Ênio porque ele acatou as bandeiras do diretório municipal e tem os princípios conservadores e de que caráter que, são bandeiras da agremiação.