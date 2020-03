PREFEITURA DE TRêS LAGOAS PSL lança tenente-coronel da PM candidato O evento terá a presença da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS)

7 MAR 2020 - 07h:50 Por Ana Cristina Santos

O novo diretório do PSL de Três Lagoas será empossado neste sábado, às 15 h, no Papillon, localizada na rua Elmano Soares, centro. O evento terá a presença da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), e do deputado estadua, capitão Contar, do mesmo partido.

Na ocasião, haverá o lançamento da pré-candidatura do ex- comandante da Polícia Militar de Três Lagoas, tenente- coronel, Ênio de Souza, que esteve à frente do 2º Batalhão da Polícia Militar por quase dois anos. Ele deixou o comando nesta semana, e foi transferido para Campo Grande.

Ênio disse que não assumirá a nova função na capital, porque sairá de férias e depois de licença especial, nesse período vai dedicar-se a pré-candidatura a prefeito de Três Lagoas.

O novo presidente do PSL de Três Lagoas será o empresário, Márcio Hirade. Ele adiantou que, o partido decidiu lançar Ênio porque ele acatou as bandeiras do diretório municipal e tem os princípios conservadores e de que caráter que, são bandeiras da agremiação.

‘Estamos trabalhando para apresentar uma opção digna para prefeitura e renovação na Câmara de Vereadores”, destacou Hiradi.