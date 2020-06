ELEIÇÕES 2020 PT decide lançar acadêmico candidato a prefeito da cidade Disputa pela prefeitura da terceira maior cidade do Estado deverá contar com quatro candidatos

27 JUN 2020 - 09h:00 Por Ana Cristina Santos

O Partido dos Trabalhadores de Três Lagoas decidiu lançar o acadêmico de administração da Universidade Federal (UFMS), e de sociologia pela UEMS, Reynold Duarte, candidato a prefeito da cidade nas eleições deste ano. Porém, segundo o diretório municipal do partido, até às convenções podem ainda surgir outros nomes. Entretanto, o nome dele já é consenso pela juventude e executiva municipal. Reynold também é técnico em química e tem 26 anos.

O presidente do diretório municipal do PT, João Petenati, disse que o partido tem outros nomes, mas os militantes não estão com interesse em participar do pleito neste ano. O “martelo será batido”, segundo ele, só depois das convenções que, por conta da possível mudança no dia da votação, podem ter os prazos alterados também.

Inicialmente, o diretório trabalhava para lançar a advogada e professora Luciene Silva, como candidata a prefeita, mas por conta do mestrado ela desistiu de disputar a Prefeitura da terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul.

Petenati adiantou que o partido estuda também lançar a ex-vereadora Maria Isabel Prates Olivere, a Bel do PT, vice- candidata a prefeita na chapa de Reynold. Ela ainda analisa o convite.

Assim como outros partidos, o presidente do diretório municipal do PT disse que a agremiação também enfrenta dificuldades para lançar chapa pura de candidatos a vereador nas eleições deste ano, devido a proibição nas coligações proporcionais. Cada partido poderá lançar até 26 candidatos a vereador. Até agora, segundo ele, o PT tem uns 20 pré-candidatos.

Reynold disse que decidiu colocar o nome para a disputa por entender que Três Lagoas necessita de um novo projeto, voltado para o social, mas sabe que a disputa não é fácil, porém, segundo ele, não impossível. “Precisamos construir um projeto diferente do que está aí, dessa política antiga”, destacou.

CANDIDATOS

Além do PT, outros partidos preparam para lançar candidatos em Três Lagoas. O PSDB já tem seu pré-candidato definido há tempos, que é o atual prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), que tentará a reeleição.

O PSL também já lançou a pré-candidatura a prefeito do tenente coronel da Polícia Militar, Ênio de Souza, ex- comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas.

O Republicanos, antigo PRB, anunciou a pré-candidatura do auditor fiscal da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Fabrício Venturoli à Prefeitura de Três Lagoas.