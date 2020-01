ELEIÇÕES 2020 PT prepara lançamento de candidatura a prefeito e ‘chapa pura’ de vereadores Partido dos Trabalhadores iniciou as discussões para disputar as eleições nas principais cidades de Mato Grosso do Sul

11 JAN 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

O presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Vladimir Ferreira, iniciou neste mês uma programação de visitas a várias cidades de Mato Grosso do Sul visando as eleições municipais de outubro deste ano.

Em entrevista ao jornal “RCN Notícias”, da TVC HD - Canal 13.1 e da Cultura FM 106.5 MHz), Ferreira disse que a intenção do partido é lançar candidaturas próprias nas principais prefeituras do Estado, como por exemplo, em Três Lagoas. “Não podemos permitir que, em uma cidade como Três Lagoas - uma das potências econômicas de Mato Grosso do Sul -, não tenhamos um representante da classe trabalhadora na Câmara. E aqui queremos ter mais de um vereador. Até 3 de março temos que estar com nosso time montado. Paralelo a isso, vamos dialogar com as forças progressistas, seja organizadas em partidos, ou entidades, e movimentos sociais que queiram discutir um projeto para Três Lagoas”, destacou.

Também afirmou que a orientação é para que o PT lance candidaturas próprias na maioria das cidades do Estado, incluindo Três Lagoas. Segundo Vladimir Ferreira, o partido “tem nomes para concorrer à prefeitura”.

Segundo o presidente, antes de definir nomes, é importante ao partido discutir projetos e montar um plano de governo. Até abril, adiantou que deve ser definido um nome para a sucessão do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB). Ontem ele se reuniu com membros do partido na cidade.

Caso não lance candidato próprio, o PT poderá apoiar outra candidatura ligada a partidos de esquerda, disse Ferreira.

OUTROS

Assim como o PT, outros partidos em Três Lagoas também iniciaram os preparativos para as eleições de outubro deste ano. O PSDB deve lançar novamente Guerreiro como candidato a prefeito. O auditor fiscal Fabrício Venturoli negocia nos bastidores para disputar a prefeitura pelo PROS ou por outra agremiação. Jorge Martinho (PSD) voltou a afirmar, nesta semana, que prefere aguardar “mais tempo” para anunciar uma posição. Os candidatos tem até abril para definir o partido por qual vai participar da eleição.