NA DISPUTA PT vai lançar professora da UFMS candidata a prefeita Leia a coluna Observatório do Jornal do Povo deste sábado (15)

15 FEV 2020 - 07h:54 Por Redação

NA DISPUTA

A advogada e professora de geografia da UFMS, campus de Três Lagoas, Luciene Maria da Silva, é a pré-candidata do PT na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas. Inicialmente, o Partido dos Trabalhadores previa lançar o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Antônio Carlos Modesto, mas ele não aceitou. Luciene foi a vice do candidato ao governo do Estado, em 2018, Humberto Amaduci, terceiro colocado.

CONJECTURAS

Além de Luciene, o auditor fiscal Fabrício Venturoli também está trabalhando para disputar a Prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano. Fabrício ainda está no PROS, mas negocia com o PSL e também com outros partidos, em busca de apoio. Recentemente esteve reunido com o juiz federal Odilon de Oliveira, segundo colocado para governo do Estado em 2018. O nome de Odilon também é ventilado para disputar a Prefeitura de Três Lagoas. Ele, inclusive, já disse que gostaria de administrar a cidade. Pode haver dobradinha entre Odilon e Fabrício?

JANELAS

Logo depois do Carnaval, exatamente a partir de 5 de março, estarão escancaradas as janelas partidárias. Prazo em que os vereadores (e apenas eles) podem mudar de partido. Elas se fecham no dia 3 de abril. E, só depois disso os movimentos no tabuleiro da política estadual ficam mais claros.

RECORDE

A proibição de coligações para vereador obriga partidos grandes, médios e nanicos a lançarem chapa própria de candidatos. Dois efeitos: precisam de candidatas para fechar a cota feminina e ampliam o número candidatos. Todos os recordes serão quebrados. Estima-se que mil só em Campo Grande.