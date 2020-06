EDITORIAL Quando o futuro é hoje Leia o editorial do Jornal do Povo deste sábado (13)

13 JUN 2020 - 05h:30 Por Redação

Já vai longe o tempo em que Três Lagoas representava apenas um olhar cheio de esperanças lançado na direção do Leste brasileiro mais desenvolvido, pousada nas margens do sempre generoso rio Paraná. Não há nostalgia nem desalento quando os novos horizontes, construídos com trabalho e desassombro, se iluminam e lançam a mesma Três Lagoas para muito além de suas próprias fronteiras.

A esperança que não permitia desânimo aos pioneiros foi trocada pela certeza que anima os homens e mulheres que compartilham hoje dessa construção e de seus resultados. Três Lagoas ganhou força, importância e protagonismo no desenvolvimento de Mato Grosso e do Brasil Mais que isso, desenhou para si mesma um caminho de desenvolvimento do qual não se afasta mais.

Há desafios. Sempre haverão. Mas, assim como os impactos sociais das grandes obras do passado recente foram enfrentados com sabedoria, sensibilidade e determinação, e assim como o progresso gerado pelos investimentos pode ser compartilhado por todos. Três Lagoas aprendeu a crescer respeitando sua gente, alargando oportunidades e entendendo que não há progresso se não houver qualidade de vida.

E foi assim que se tornou – ainda que nem sempre seja percebido – uma referência internacional de desenvolvimento. Não apenas em função da indústria de celulose, mas também e sobretudo por identificar seu potencial, seu perfil geopolítico e as características de sua gente, seguiu em busca de alternativas que consolidassem, como consolidam, suas conquistas.

A bucólica cidade provinciana que limitava-se praticamente a acompanhar a vau do rio, viveu várias etapas importantes no seu crescimento, rompeu barreiras econômicas e culturais, superou obstáculos e fez-se vencedora por que nunca acomodou-se, conformou-se aquietou-se em qualquer tempo.

A inspiração nunca lhe faltou, desde os primeiros tempos e hoje está longe de deixar a impressão de que tudo já foi vencido. Instigados pela própria história, Três Lagoas e o treslagoense, seguem adiante por vocação e instinto, chamados que são pelo próprio futuro.

O futuro, para a cidade que chega agora aos 105 anos renovada e fortalecida, lhe está hoje muito mais perto. O futuro amanhece todos os dias despertando-lhe o presente.