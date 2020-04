VIOLêNCIA DOMÉSTICA Quarentena resulta em 111 mulheres agredidas e 22 prisões em flagrante Devido ao isolamento social causado pelo coronavírus, o número de ocorrências aumentou em Três Lagoas

6 ABR 2020 - 06h:30 Por Kelly Martins

O número de casos de violência doméstica aumentou em Três Lagoas durante o período de isolamento social, que é uma das estratégias adotadas para evitar a propagação do coronavírus. De acordo com a Polícia Civil, a presença constante das famílias em casa resultou em brigas, desavenças, agressões verbais e físicas. Somente no mês de março, 111 mulheres foram agredidas e procuraram a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). Além disso, 22 homens foram presos em flagrante por violência doméstica.

Os crimes ganharam força a partir de 23 de março quando começou a valer o decreto da prefeitura para que a população cumpra a quarentena na residência. “Sabemos que, infelizmente, a casa pode não ser um ambiente saudável e seguro para muitas mulheres e crianças”, observou a delegada Patrícia Abranches, que atua na DAM de Três Lagoas. Ela destacou ainda que os principais crimes registrados nesse período são lesão corporal dolosa e ameaça.

LEVANTAMENTO

No mês de fevereiro, por exemplo, foram registradas 91 ocorrências de violência doméstica. Após as denúncias, 14 suspeitos foram presos pela polícia. Em relação ao mesmo período do ano passado, a quantidade de casos em 2020 é 30% superior. Levantamento da DAM revela que em março de 2019 ao menos 85 mulheres foram agredidas.

“Por isso, nós orientamos as mulheres que sofram qualquer tipo de violência doméstica, que procure a delegacia para registrar a ocorrência”, enfatizou a delegada.

Já nos primeiros dias do mês de abril, 4 mulheres registraram ocorrência após sofrer agressões e ameaças. As denúncia também resultaram em um suspeito preso em flagrante.

DENÚNCIA

Além das delegacias, mulheres agredidas também podem denunciar agressores pelo Disk 180, criado para receber e encaminhar os casos. Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul com mais casos de violência contra a mulher. Perde para Campo Grande e Dourados.