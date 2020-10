METEOROLOGIA Quarta amanhece com sol e há previsão de chuva em Três Lagoas Fim de semana pode vim acompanhado de temperaturas até 27°C

21 OUT 2020 - 07h:52 Por Caroline Vicente

Nesta quarta-feira o dia começou com sol e há probabilidade de 80% de pancadas de chuvas, em Três Lagoas. Segundo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos a temperatura (CPTEC – Inpe), os termômetros podem registrar temperatura máxima de 33°C. Já a mínima para hoje é de 19°C. A umidade relativa do ar pode variar entre 32% e 80%.

Temporal

A chuva para hoje poderá ser acompanhada de forte vento e granizo. De acordo com o meteorologista Natálio Abrãao, do Instituto Uniderp, ligado ao Inmet (Instituto de Metereologia), áreas de instabilidade podem ser potencializada e provocar fortes pancadas de chuvas isoladas com possível temporal no município de Três Lagoas. Também nas cidades Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Aparecida do Taboado.

Ao decorrer da semana, as temperaturas podem permanecer em torno de 30°C e 33°C. Já para o final de semana, até 27°C.