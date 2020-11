METEOROLOGIA Quarta amanhece com sol e há previsão de chuva em Três Lagoas Máxima pode chegar a 36°C

18 NOV 2020 - 08h:16 Por Carol Beghelini

Nesta quarta-feira (18), o dia amanheceu com clima ameno, em torno dos 20°C, mas as temperaturas podem subir fazendo a máxima chegar até 36°C. De acordo com dados do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), há probabilidade de pancadas de chuvas localizadas a qualquer hora do dia.

Segundo previsões do CPTEC, as temperaturas devem cair durante a semana, e as probabilidades de chuvas podem aumentar.

A umidade relativa do ar está em torno de 39% e 77%.