METEOROLOGIA Quarta é marcada por ar quente e seco, mas chuva deve chegar na próxima semana Para hoje, os termômetros vão ficar elevados com máxima de 36°C

16 SET 2020 - 07h:10 Por Tatiane Simon

O ar quente e seco sentido pelos moradores de Três Lagoas nos últimos dias deve se repetir nesta quarta-feira (16). A boa notícia é que essas condições preparam Mato Grosso do Sul para a chegada da chuva que deve acontecer gradativamente a partir de quinta (17) no Estado. De acordo com Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), o fim de semana já será menos ensolarado, porém a chuva só deve chegar, em Três Lagoas, entre a quarta-feira (23) e o domingo (27).

A baixa umidade relativa do ar registrada ao longo da semana se repete nesta quarta e os índices variam entre 70% a 10%, considerado estado de emergência a saúde pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Com exceção do setor sul, o dia já começa com ar seco na maior parte do Estado.

As temperaturas seguem elevadas, e a estimativa para esta quarta-feira é de uma grande amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima. A variação será entre 15°C a 40°C.

Para hoje, os termômetros vão ficar próximos dos 40°C. A máxima prevista é de 36°C com mínima de 17°C.

Dia quente em Água Clara com registro de mínima de 24°C e a máxima de 34°C.

Chuva em Bataguassu e Brasilândia com registro de temperatura mínima de 24°C e a máxima de 36°C.

Nas cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado, a temperatura fica entre 23°C e 35°C.

Em Inocência os termômetros variam de 23°C a 36°C.