SEM CNH Quase 400 motoristas têm carteiras suspensas e cassadas em Três Lagoas A média foi de 32 suspensões por dia, no perímetro urbano da cidade, segundo dado do Departamento Estadual de Trânsito

27 JAN 2020 - 07h:00 Por Kelly Martins

Levantamento obtido pelo Jornal do Povo por meio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Mato Grosso do Sul revela que 371 motoristas tiveram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa, em Três Lagoas. Outros 24 condutores tiveram o documento cassado e ficaram impedidos de conduzir veículos. Eles responderam a processos administrativos e não cumpriram as regras determinadas pelo órgão fiscalizador.

Dessa forma, em média, 32 motoristas receberam esses dois tipos de autuação no trânsito, entre os meses de janeiro e dezembro do ano passado.

Os dados apontam ainda que já em 2020, ao menos dois condutores tiveram a CNH suspensa e um cassado, ou seja, perdeu a licença para dirigir de forma definitiva. O número é considerado alto pelas autoridades do setor, no município. Por outro lado, segundo as estatísticas do Detran-MS, a quantidade de registrados é menor se comparada com 2018, quando 568 motoristas tiveram a carteira de habilitação suspensa e cassada.

MOTIVO

No raio-X do trânsito, em Três Lagoas, a principal infração registrada pelos agentes de trânsito e que resultou nos dados acima é excesso de velocidade, acima de 50%, e que corresponde a 49% do total de casos. Depois, de acordo com o levantamento, estão outras infrações, como dirigir sob influência de álcool, droga e o avanço do sinal vermelho. Além disso, os motociclistas são considerados mais imprudentes, correspondendo a 51% das CNHs suspensas e cassadas.

PUNIÇÕES

Hoje, no Brasil, o prazo de suspensão pode variar de dois meses a 2 anos. A causa da suspensão da CNH pode ser quando há o acúmulo de 20 ou mais pontos na CNH, num período de um ano ou menos. Também quando o condutor comete uma infração autossuspensiva, como praticar corridas não-autorizadas em vias públicas ou dirigir sob efeito de álcool, por exemplo.

A partir do momento em que a CNH é suspensa, o condutor deverá passar pelo “Curso de Reciclagem” do Detran e, ainda, ser aprovado numa avaliação teórica após esse curso. Em seguida, terá o documento de volta.