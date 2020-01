ATUALIZAÇÃO Quase uma tonelada de drogas apreendida pela Polícia Militar Polícia Militar de Três Lagoas auxiliou a PM de Selvíria na caçada de traficant

20 JAN 2020 - 10h:02 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar atualizou as informações sobre a apreensão de uma caminhonete com drogas na manhã desta segunda-feira(20) em uma estrada vicinal de Selvíria, cidade vizinha a Três Lagoas.

A PM informou que a droga pesou 950 kg de maconha, e ainda está em processo de registro o boletim de ocorrência. Não foi informado sobre a situação do veículo.

A picape teria furado uma barreira policial na cidade de Selvíria por volta das 0h30, desta segunda-feira, policiais militares de Selvíria e Três Lagoas passaram a madrugada em busca da picape e do batedor.

A Polícia Militar do estado de São Paulo se manteve em alerta, caso os suspeitos conseguisse chegar do lado paulista. ninguém foi preso, mas a PM continua a caça por haver outros veículos suspeitos do mesmo crime na região.