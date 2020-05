TRêS LAGOAS Quatro escolas particulares aceitaram proposta e darão desconto nas mensalidades Medida foi adotada depois de avaliação de custos e receitas junto ao Procon de Três Lagoas

26 MAI 2020 - 13h:30 Por Kelly Martins

As aulas nas escolas estão suspensas há dois meses por conta da pandemia do coronavírus, em Três Lagoas. Desde então os alunos têm aulas online e nesse período muitas famílias recorreram ao Programa de Defesa ao Consumidor (Procon) alegando dificuldades financeiras para pagar as mensalidades das escolas particulares.

Após reuniões com representantes das unidades educacionais, o diretor do Procon de Três lagoas, Adenaldo Nunes, explicou que algumas escolas acataram a proposta de conceder 10% de desconto nas mensalidades. Isso ocorrerá de forma retroativa ao mês de abril.

Das 12 escolas particulares apenas quatro vão dar o desconto aos alunos. A proposta é para que as famílias que não conseguiram pagar a mensalidade vencida em abril tenham até o dia 1º de junho para fazer esse pagamento sem juros, sem multa e ainda com direito aos 10% de desconto. Já para quem não conseguiu pagar em dia a mensalidade vencida em maio, terá até o dia 30 de junho.

No entanto, aos berçários voltados à crianças de 0 a 3 anos, o desconto deve ser de 25% na mensalidade. Porém, nenhuma unidade acatou a proposta em Três Lagoas.

