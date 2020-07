TRêS LAGOAS Quatro festas são encerradas neste final de semana em Três Lagoas Equipes de fiscalização encerram festas e notificam estabelecimentos

27 JUL 2020 - 06h:21 Por Ana Cristina Santos

As equipes de fiscalização do "Três Lagoas de Olho no Coronavírus” realizaram diversas abordagens neste final de semana, resultando no encerramento de quatro festas em residências por haver aglomeração, o que está proibido nesse período de pandemia da Covid-19.

A primeira festa foi interrompida na noite de sexta-feira (24), e as outras três no sábado (24). Além de aglomerações, as pessoas não cumpriam o Toque de Recolher.

Na sexta-feira, as equipes realizaram 30 abordagens em estabelecimentos, 5 notificações por haver descumprimentos que futuramente serão fiscalizados novamente. Quatro pessoas foram encaminhadas para a delegacia por desobedecerem o decreto e desacatarem as autoridades que faziam a fiscalização.

A fiscalização realizada para combater o avanço da Covid-19 continuou na noite de sábado. Além das festas que foram encerradas, as equipes realizaram 7 notificações e 15 estabelecimentos foram orientados para que cumprissem os decretos municipais.

A fiscalização foi realizada por equipes da Prefeitura de Três Lagoas, Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil e os fiscais do “Três Lagoas de Olho no Coronavírus”, sob orientações do Ministério Público Estadual, através do promotor Moisés Casarotto.

De acordo com o diretor de Vigilância Sanitária de Três Lagoas, Cristovam Bazan, os comerciantes estão mais conscientes sobre as recomendações e estão cumprindo os decretos. “Poucos lugares ainda descumprem, agora o que precisamos é que, a população também se conscientize e não se aglomere em festas residenciais”, comentou