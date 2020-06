FISCALIZAÇÃO Quatro pescadores são multados por pescaria ilegal no Rio Paraná Flagrante foi feito pela PMA durante fiscalização na região de Três Lagoas

19 JUN 2020 - 09h:01 Por Kelly Martins

Quatro pescadores foram autuados pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Três Lagoas, nesta quinta-feira (18), durante fiscalização contra pesca predatória no Rio Paraná. De acordo com a polícia, foi aplicada multa no valor de R$ 300 para cada um deles porque pescavam sem licença ambiental.

A PMA informou que três deles, com idades de 32, 34 e 35 anos, residem em Birigui (SP) e o quarto integrante do grupo, de 46 anos, mora em Bauru (SP). A autuação ocorreu na região da Ilha Comprida, no município de Três Lagoas, e os pescadores não tinham capturado nenhum pescado ainda. Os policiais apreenderam com o grupo quatro carretilhas com varas.

Durante os trabalhos, a equipe também cortou e retirou do rio 21 anzóis de galho e um espinhel com 30 anzóis (petrechos proibidos). Os proprietários dos petrechos ilegais não foram localizados.

Alerta

A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca em Mato Grosso do Sul. Se estiver pescando sem o documento é caracterizado como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300 até a máxima de R$ 10 mil, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.