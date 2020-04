FISCALIZAÇÃO Quatro são presos e seis ocorrências registradas durante toque de recolher Flagrantes foram feitos pela Polícia Militar após às 22h, em Três Lagoas

16 ABR 2020 - 07h:53 Por Kelly Martins

O toque de recolher em Três Lagoas começa a partir das 22 horas e está em vigor há uma semana após determinação da prefeitura da cidade, como uma das medidas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Diariamente, policiais do 2ª Batalhão da Polícia Militar realizam patrulhamento e monitoramento em bairros. E somente neste período, quatro pessoas foram presas e seis ocorrências registradas pelas equipes policiais.

As abordagens ocorrem, segundo a PM, quando a pessoa apresenta alguma atitude suspeita. Há casos em que pessoas são flagradas em espaços públicos fora do horário permitido e ainda consumindo bebida alcóolica. Nessa situação, os policiais determinam que as pessoas deixem os pontos e vão para casa.

Duas pessoas foram abordadas nesta semana porque descumpriam a medida. Mas os policiais descobriram que a dupla era foragida da Justiça. O primeiro caso foi no bairro Santos Dumont por volta de 1h. Já o segundo foi na área central, uma hora depois.

Houve ainda um homem suspeito de violência doméstica que após agredir a mulher saiu pelas ruas e acabou se encontrando com a equipe policial.