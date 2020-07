TRêS LAGOAS Queimadas aumentam com tempo seco Corpo de Bombeiros já registrou 132 ocorrências por queimadas

29 JUL 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

Os próximos meses serão de estiagem intensa em Mato Grosso do Sul. O período de inverno, e tempo seco, aumenta a preocupação com as queimadas.

De janeiro até agora, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas registrou 132 ocorrências por queimadas. Desse total, 126 foram em vegetação, uma em amontoado de lixo e cinco em amontoado de madeira.

Segundo os institutos meteorológicos de Mato Grosso do Sul, até a primeira quinzena de agosto não deve chover no Estado.

Colocar fogo em terrenos baldios é crime, sem contar que, as queimadas contribuem para aumentar os problemas respiratórios.