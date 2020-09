FOGO Queimadas destroem áreas na cidade e na zona rural As queimadas causam prejuízo para saúde das pessoas e a segurança dos animais

19 SET 2020 - 11h:00 Por Israel Espíndola

As consequências do aquecimento global estão sendo sentidas na pele, pois o inverno deste ano está mais quente e seco. O céu cinzento é o resultado de inúmeras queimadas que acontecem tanto na zona rural, quanto em áreas urbanas de Três Lagoas.

Em um único final de semana o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros foi acionado mais de 20 vezes para combater incêndios florestais, em terrenos baldios e dar apoio no combate queimadas no Estado vizinho.

O comandante do grupamento em Três Lagoas, o Tenente Coronel Leandro Mota Arruda, relata que a corporação do Corpo de Bombeiros está exauridos, “os militares, que estão diuturnamente combatem incêndios, e em alguns locais é difícil o acesso esses militares chegam no quartel”, ressaltou o comandante.

O ano de 2020 já é considerado o ano mais seco e quente em Mato Grosso do Sul, além da baixa umidade do ar. As condições climática aumentam a propagação dos incêndios. São áreas e mais áreas que estão sendo consumidas pelas chamas, sem mencionar no péssimo costume de limpar terreno ateando fogo, colocando em risco vidas de várias pessoas.

A Lei nº 9.605 que trata sobre Crimes Ambientais prevê que a multa seja aplicada mesmo que a queima seja em propriedades particulares.