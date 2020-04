PREOCUPAÇÃO Queimadas geram alerta e multa pode chegar a R$ 490 Queimar lixo nos quintais e em terrenos é crime

26 ABR 2020 - 08h:10 Por Kelly Martins

O número de queimadas urbanas em Três Lagoas começou a aumentar em diversos pontos da cidade. Com a falta de chuva e estiagem a situação se agrava ainda mais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 28 ocorrências de queimadas em terrenos foram registradas nos últimos dias. Os focos de incêndios são também em áreas de pastagens e de vegetação, além do perímetro urbano.

Mas o que muita gente parece não saber é que queimar lixo nos quintais e em terrenos é crime. A multa aplicada é de R$ 490 e pode ser até maior dependendo da gravidade, segundo o que prevê o código de postura do município. Também é um risco para quem trafega pelas ruas e calçadas, pois em muitos casos, o fogo ca próximo à sarjeta, facilitando o contato. Outro ponto que preocupa é a saúde. O número de atendimentos às pessoas com problemas respiratórios devido a fumaça aumenta. Alerta dobrado com a pandemia da Covid-19.