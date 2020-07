TRêS LAGOAS Quem descumprir norma sanitária poderá ser preso, alerta promotor Aglomerações em ranchos passam a ser alvo de fiscalizações

30 JUL 2020 - 06h:30 Por Ana Cristina Santos

Em decorrência do aumento nos casos da Covid-19, em Três Lagoas, bem como do número de denúncias em relação a festinhas nos ranchos às margens do rio Sucuriú, no município, esses locais estão na mira das equipes de fiscalização do "Três Lagoas de Olho no Coronavírus”.

Em ofício encaminhado a imprensa, o promotor de Justiça, Moisés Cassaroto, ressalta que, nada adianta restringir as atividades econômicas e estabelecer regras mais rígidas para as pessoas jurídicas e espaços públicos, se no âmbito privado as pessoas não observam as recomendações de prevenção ao distanciamento social.

O promotor citou como exemplos aglomerações e festinhas registradas nos municípios de Brasilândia e Guia Lopes da Laguna, que resultaram na explosão de casos e mortes por Covid.

Cassaroto ressalta que, desde maio, reuniões e comemorações, estão proibidas em Três Lagoas. Além disso, destaca que, em caso de descumprimento as pessoas poderão ser responsabilizadas, nas esferas administrativa, Civil e criminal, com a aplicação de multa e até prisão em flagrante por desrespeitos as normas sanitárias.