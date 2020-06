BASTIDORES "Queridinhos de Guerreiro” Leia a coluna Observatório do Jornal do Povo deste sábado (13)

Apesar do atual cenário econômico ocasionado pela pandemia da Covid-19, as perspectivas para Três Lagoa neste segundo semestre são boas. Tudo caminha para o desenrolar da venda da fábrica de fertilizantes da Petrobras, que devem ter as obras retomadas no início de 2021, com boa perspectiva de geração de empregos.

E por falar em indústria, o secretário de desenvolvimento Econômico de Três Lagoas, José aparecido de Moraes, anda chateado com a demora da Câmara de Vereadores para aprovação de um projeto de doação de área para a instalação de uma indústria no Distrito Industrial.

E por falar no secretário de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas, comentários são conta de que José Aparecido de Moraes, pode se afastar da pasta para dedicar- se ao período de campanha política do prefeito Ângelo Guerreiro, que deve tentar a reeleição.

Comentários de bastidores são de que, os “queridinhos de Guerreiro” para tentar uma vaga na Câmara de Vereadores nas eleições deste ano são, o médico Cassiano Maia, o diretor de Cultura Rodrigo Fernandes, e o ex- secretário de Meio Ambiente, Toniel Fernandes. O trio estaria causando ciumeira nos pretensos candidatos, aliados, inclusive, do prefeito. Amizade é como vidro: quebrou, não tem cola que dê jeito!