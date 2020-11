METEOROLOGIA Quinta é chuvosa e clima deve permanecer ameno Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas

19 NOV 2020 - 08h:02 Por Carol Beghelini

Quinta-feira (19) amanhece com chuva e baixas temperaturas em Três Lagoas. A chuva caiu sobre a cidade na noite de ontem (18), se estendeu até a manhã de hoje e deve permanecer até o fim de semana.

Com a chegada da chuva, a umidade relativa do ar teve melhora no índice ficando entre 50% e 90%.

A temperatura mínima de hoje é 20°C, e a máxima deve chegar a 33°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).